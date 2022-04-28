KUT'ÜL AMARE ZAFERİ'NİN 106. YILDÖNÜMÜ EĞİRDİR'DE KUTLANDI.Kutü'l-Amare Zaferinin 106. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı bugün saat 10.00'de Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, İlçe Müftüsü Mehmet Ali eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Emniyet Müdür Yard. Ömer Gürlek, Halk bankası Müdürü Cahit Öztürk, Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, protokol üyeleri öğretmenler ve öğenciler katıldı.Okul Müdürü Cevat Erol yaptığı konuşmada; 'Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Müdürlerim, Sayın misafirler, Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler; Türk tarihinde önemli bir başarı olma hüviyetine sahip, milletimizin büyük bir özveri, kahramanlık,yüksek sevk ve idaresi neticesinde kazandığı eşsiz zaferlerden biri olan, Kut’ül Amâre Zaferi’nin 106.yıl dönümünde zaferin daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen programımıza hoşgeldiniz. Değerli MisafirlerKut´ül Amâre Zaferi tarihimizde unutulmaması gereken bir zaferdir. Kut’ül Amâre zaferi 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusu’nun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir destandır. Kut’ül Amâre; Birinci Dünya Savaşı´nda Osmanlı ordusunun zor şartlar ve imkânsızlıklariçinde, Çanakkale´den sonra İngilizlere karşı kazandığı ve bir tümeni bütün personeli ile birlikte esir aldığı eşsiz bir zaferdir. Kut’ül Amâre Zaferi Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisidir. İngilizlerin tarihlerindeki en büyük hezimetlerden birisini bu savaşta yaşamıştır. Bugün 106. yıl dönümünü kutladığımız ‘Kut’ül Amâre Zaferi’nin önemini çok iyi idrak etmemiz gerekiyor.Çanakkale’yi, nasıl her 18 Mart’ta tekrar tekrar yaşıyorsak ve canlı tutuyorsak, İngiliz baskısıyla unutturulan Kut’ül Amâre Zaferi’ni unutmamalı, unutturmamalıyız. Değerli misafirlerGünün anlam ve önemini değerli Akademisyen Doç. Dr. Özgür TÜRKER Hocamız anlatacağı için sözlerime burada son verirken bu akşam idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik eder tüm İslam âlemine hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim.' dedi.Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi, oratoryo, Halil Paşa'nın mektubu, Abdullah Altınküp'ün şiiri, video gösterimi, ve günün anlam ve önemini belirten konferansı Doç. Dr. Özgür Türker verdi. İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun hatim duası ve resim sergisinin gezilmesinin ardından program son buldu. Programın sunuculuğunu Okul Öğretmenlerinden Merve Ceylan gerçekleştirdi. Program sonunda Kaymakam Adem Çelik verdiği konferanstan dolayı Doç. Dr. Özgür TÜRKER'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)