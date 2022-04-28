Orman Mühendisleri Odası ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinde gerçekleşen protokol imza programında Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yrd. Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal hazır bulundular.Rektör Diler, “Orman Mühendisleri Odası ve Üniversitemiz arasında Orman Fakültesi öğrencilerimiz için “İşyeri Eğitim Protokolü” imzaladık. Protokol ile karşılıklı iş birliğimizin de geliştirilmesini hedefliyoruz. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.