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ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK SATIŞI SAREM'DE
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK SATIŞI SAREM'DE
TÜRKİYE
Tarih:
28.04.2022 00:33
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TIBBİ SÜLÜK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
Enstitümüz Tıbbi Sülük Üretim ve Araştırma Merkezinde üretilen Doktor ve Standart boylarda Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) satışlarımız devam etmektedir.
İletişim No: 0246 313 34 60
SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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