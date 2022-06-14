​Kuleönü İlkokulu ve Ortaokulu, 14 Haziran 2022 tarihinde düzenlediği yıl sonu şenliği ile kasabada büyük coşku uyandırdı. Şenlik kapsamında; Isparta iline Kuleönü’nden giriş yapan TEGV Ateşböceği Öğrenim Biriminin açılışı şenliğe katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül ŞAHİN, Kuleönü Belediye Başkanı Nuri ERDOĞAN ve Kuleönü İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Haydar KAYA ile anasınıfı öğrencileri tarafından yapıldı. Daha sonra anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin gösterileri izlendi. Ayrıca şenlik kapsamında Isparta il birincisi ve Akdeniz bölge ikincisi olan Kuleönü Ortaokulu Halk Oyunu ekibi bir gösteri sundu. Şenlik boyunca eğitim yılı süresince yapılan eğitim etkinliklerinde üretilen ürünler ve Görsel Sanatlar dersinde yapılan resimler sergilendi. Şenlik kasaba halkı ve tüm katılımcılardan büyük beğeni topladı.