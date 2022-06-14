Enerjinin Yıldızları ‘baraj’ dersini

Oymapınar Hidroelektrik Santrali’nde aldı

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Yüksek Gerilim Dalı’nın hayata geçirilmesine destek veren AEDAŞ, yıldızları sahadaki dersler ile sektöre hazırlıyor. Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 12. sınıf öğrencileri Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen teknik gezide, akan suyun elektrik enerjisine dönüşünü yerinde gözlemleme fırsatına sahip oldu.

Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek, genç istihdama katkı sunmak hedefi ile 2018 yılında hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi’nin Antalya, Burdur ve Isparta’daki ayağını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), sektörün yıldızlarını saha eğitimleri ile de destekliyor. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AEDAŞ’ın katkılarıyla hayata geçirilen Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 12’inci sınıf öğrencileri, Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen teknik gezide akan suyun elektrik enerjisine dönüşüne yerinde tanıklık etti.

Uygulamalı eğitim planı çerçevesinde Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan santralde düzenlenen derste, ‘enerjinin yıldızları’ ilk defa bir barajı ziyaret ederken çalışma prensiplerini öğrendikleri elektrik üretim aşamalarını, yerinde gözlemleme şansına sahip oldu. 15 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı geziye eşlik eden santral yetkilileri, hidroelektrik santrallerinin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatarak, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

