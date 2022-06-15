Isparta Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri yıl sonu etkinliklerini Eğirdir’e gerçekleştirdikleri Kültür Gezisi ile tamamladılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Ankara’da olması nedeniyle misafirleri Eğirdir Belediye Başkan Vekili Belediye Meclisi Üyesi Fatih DEMİRALAY kordun yürüyüş yolunda karşıladı.50 öğrenci ve 10 öğretmenle Eğirdir’e gelen misafirler ilk olarak sabah Akpınar Köyü Seyir Terasında Kahvaltı yaptılar, kordon boyu yürüyüşü, tekne turu, ada bisiklet turu, Hızırbey camiinde öğle namazının ardından Eğirdir’den ayrılan öğrenci ve öğretmenler adına konuşan Mustafa Çevikbaş; ‘Bizi burada misafir eden başta Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e, Eğirdir Belediye Başkan Vekili Fatih DEMİRALAY’a ve belediye personellerimize çok teşekkür ediyoruz, Eğirdir’in değişiminden ve gelişiminden oldukça memnunuz, Allah razı olsun.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)