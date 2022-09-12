Kontrplak Nasıl Kesilir?
Kontrplaklar hayatın hemen hemen her yerinde karşımız çıkan ve ağaç görünümü verilen malzemelerdir. kontrplakların kullanım alanları ve kesim şekilleri farklı olabilmektedir. İnşaatın yapıldığı ve insanların yaşayabildiği her yerde kontrplak kullanılabilir demek yanlış olmayacaktır. Kontrplaklar fabrikalarda özel üretim aşamalarından geçirilecek elde edilmektedirler.
Bu anlamda tedarik etmek oldukça kolaydır. İlgili kişilerin, alanında uzman olan ekiplerden yardım alarak diledikleri yerde ve şekilde kontrplak malzemesini kullanımı sağlanmaktadır. Bu bağlamda kullanıcı olmak isteyen kişilerin konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları olabilir.
Kontrplak Nasıl Kesilir?
Kontrplaklar genellikle el testereleri yardımı ile kesilmektedir. Kullanılacak alanın boyutu ve şekli belirlendikten sonra cetvel ya da mezura yardımı ile boyutlar ölçülür ve kurlun kalemle üzerleri çizilerek belirlenir. Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken kısın düzgün bir şekilde kesim yapabilmektir. Bu bağlamda kullanılacak el testeresinin dişlerinin yeterince keskin olduğundan emin olunmalıdır. Elektronik testere yardımı ile kontrplak kesim işlemi genellikle tercih edilmemektedir.
Kontrplak Nedir?
Tahtaya benze bir görüntüsü ve dokusu bulunan kontrplaklar genel olarak kontrplak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Kullanım alanları oldukça geniştir. İç ve dış cepheler için ayrı kontrplak türleri bulunmaktadır. Evlerde en fazla zemin kaplamalarında ve çatı işlemlerinde tercih edilirken bazı mobilyaları üretimleri sırasında da kontrplaklar kullanılmaktadır. Evlerde, iş yerlerinde, bahçe düzenlemelerinde olmak üzere farklı alanlarda kullanım sahası bulunmaktadır.
Ev içlerinde zemin dışında kitaplık ya da dolap gibi raflı bölgelerde, oda kapıları gibi genellikle tahta tercih edilen alanlarda kontrplaklar kullanılabilmektedir. Zaruri olmayan bölgelerde kontrplak kullanımı kişilerin özel zevklerine ve isteklerine uygun şekilde yapılabilmektedir. Hazır olarak satın alınan birçok malzemede ve eşyada kontrplak kullanıldığı görülebilir. Kullanılacak alanın genişliğine, şekline ve uygulanacak kontrplak kalitesine göre fiyat skalası değişmektedir.
Kontrplak seçimi kullanıcının kendi iradesi ile karar verebileceği bir konudur. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması bakımından kaliteli kontrplak seçimi yapmak avantajlı olacaktır. Satın alınacak hazır eşyalarda kullanılan kontrplaklar da bu bağlamda araştırılabilir ve kalite kontrolü yapılabilir.
Kontrplaklar Suda Kabarır mı?
İçerisinde bulundurduğu maddeler ve yapısı gereği kontrplaklar suya dayanıklı malzemelerdir. Dış cephelerde kullanılması konusunda bir sorun teşkil etmeyen kontrplaklar yağmur ya da kar gibi doğal olaylara karşı dayanıklıdır. Suyun içerisinde uzun süre bekletilmemesi halinde sudan zarar görmeyecektir. Bu bağlamda gönül rahatlığı ile birçok alanda kullanılabilir. Dış cephelerin yanı sıra mutfak zeminlerinde de çokça tercih edilmektedir.
Kontrplaklar Boyanabilir Malzemeler midir?
Kişilerin özel zevkleri doğrultusunda kontrplaklar boya kabul eden malzemelerden üretilmektedir. Fakat boya tercihi kontrplağa uygun olarak yapılması önemlidir. Aksi takdir de boyanın akması ya da tutmaması gibi problemlerle karşılaşılabilir. Kontrplaklar için yapılan testlerde en uygun görülen boya yağ bazlı olarak üretilen boyalardır. Kontrplaklar boyanırken duvar boyaları tercih edilmemelidir. Malzemenin yapısına ve görüntüsüne zarar verebilir.
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