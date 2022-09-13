13 Eylül Dünya Sepsis Günü ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanımız Dr.Kemal AVŞAR ile yaptığımız söyleşiden; Bugün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü olarak kabul edilmiştir.Enfeksiyonlara karşı 'anormal ve uygunsuz konak yanıtı' na neden olan organ fonksiyon bozukluğuna yol açarak hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Dünyada milyonlarca insan etkilenmektedir ve ölüme neden olmaktadır.

Sepsisten korunma en önemli koruyucu sağlık hizmetidir. El hijyeni kurallarına uyum, çocukluk ve erişkin aşılama programlarına uyum bu nedenle çok önemlidir.



Isparta Şehir Hastanesi