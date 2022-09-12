Bölge Müdürlüğümüz Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Keçiborlu Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde kalan Özbahçe Köyünde 2014 yılında Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından badem fidanlarıyla 3,5 hektarlık (35 dekar) alanda tesis edilen gelir getirici tür ağaçlandırma sahası 19 haneye gelir kapısı oldu. Yaklaşık olarak 500 (Beşyüz) Kg. hasat yapıldı.Köylülere gelir kapısı olan gelir getirici tür ağaçlandırmalarıyla Genel Müdürlüğümüz orman köylülerimizi kalkındırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü