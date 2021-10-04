4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Keçiborlu Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri Hekimimiz Gökhan TÜRKMEN’in sunumuyla, Gonca anaokulu öğrencilerimiz için bilgilendirici bir etkinlik düzenlendi. Çocuklarımıza, hayvanların neden korunması ve onların hayatlarımızdaki yerleri ile ilgili bilgiler veren Veteriner Hekimi’miz, çocuklarımızın merakla sorduğu sorularada yanıt verdi. Veterinerimize teşekkür eder, çocuklarımıza hayvanlarla dost bir hayat dilerim.-Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK-