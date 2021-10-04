BAŞKAN VELİ GÖK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ

İLK GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI.

İlçemizde Yüksek Öğrenim gören Üniversite öğrencilerimizden taşımalı olarak Isparta KYK Yurdundan gelip gidecek öğrenciler bugün itibari ile Eğirdir'de okullarına geldiler.Sabah 07.30'da Isparta Kredi Yurtlar Kurumu önünde Eğirdir öğrencilerini karşılayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek öğrencilere poğaça, meyve suyu ve elma ikramında bulundular.Öğrencilerle sohbet eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ' 600 yataklı yeni yurt binası yapılana kadar çok az sayıdaki öğrencilerimizi Belediyemizin otobüsleriyle Eğirdir'e taşıyacağız. Bu yıl İlçemizde öğrenci sayımızdaki artış, devlet yurtları, özel yurtlar ve tüm apartların dolması nedeniyle yaklaşık 2.500 öğrencimizden az sayıdaki bazı öğrencilerimize konaklama imkanı sağlayamadık. Eğirdir'imizde okuyan tüm öğrencilerimiz bizlerin misafiridir, onların her türlü sıkıntısında yanlarında olacağız.' dedi.Sabah saatlerinde KYK Binası önünde Eğirdir'e gelmek için hazırlık yapan öğrenciler Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü karşılarında görünce oldukça sevinerek Başkan Veli GÖK'e ulaşım ve konaklama sorununu çözdüğü için teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)