ITSO'DA BÜYÜK BULUŞMA

UYUMLU ÇALIŞMA İLE YENİ YATIRIMLAR GELECEK

BÖLGE OSB ADIMLARI ATILIYOR

PANDEMİ BAŞARISI

AĞIR ŞARTLARDA DAHİ BÜYÜME YAŞANIYOR

BİZİM GÜNDEMİMİZ YATIRIM

SİZİN GÜNDEMİNİZ SEÇİM

TBMM Başkan Vekili Isparta Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ITSO'yu ziyaret etti.Meclis Salonundaki buluşmada Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin başta olmak üzere ITSO üyesi iş adamları katıldı.Toplantıda ilk konuşmayı ITSO Başkanı ve Ekim ayında yapılacak seçimde yeniden aday olan Mustafa Tutar yaptı ve çalışmalarını anlattı.Başkan Tutar, ITSO meclisinin Eximbank ve yurt dışı yatırımları ile ihracatı kolaylaştırmak için laboratuvar imkanının artırılmasını ve bu konuda milletvekillerinden destek istedi. Ayrıca Gelişim Vadisi hakkındada bilgi verdi.OSB yatırımlarını hızlandırmak için göreve talip olduklarını anlatan Tutar, Antalya limanındaki ihracat sorununun çözüme kavuşmasını istedi.TBMM Başkan Vekili Isparta Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ITSO'yu ziyaret etti.Meclis Salonundaki buluşmada Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin başta olmak üzere ITSO üyesi iş adamları katıldı.Toplantıda ilk konuşmayı ITSO Başkanı ve Ekim ayında yapılacak seçimde yeniden aday olan Mustafa Tutar yaptı ve çalışmalarını anlattı.Başkan Tutar, ITSO meclisinin Eximbank ve yurt dışı yatırımları ile ihracatı kolaylaştırmak için laboratuvar imkanının artırılmasını istedi ve bu konuda milletvekillerinden destek istedi. OSB yatırımlarını hızlandırmak için göreve talip olduklarını anlatan Tutar, Antalya limanındaki ihracat sorununun çözüme kavuşmasını istedi.TBMM Başkan Vekili Bilgiç, seçim sürecinin hayırlı olmasını diledi ve her zaman istişare halinde olmanın olumlu meyvelerini gördüklerini söyledi. Bilgiç, "440 milyon dolarlık ihracat, planlı çalışmaktan dolayıdır. Hedef 500 milyon dolara kolayca erişilecektir. En somut örnek Eximbank'tır. İhracat ve kredi imkanı verildi. Şimdiye kadar 100 milyon liralık kredi imkanı sağlandı. Artık sanayi atılımları dönemine girdik. Yeni OSB düşünmemiz lazım. Bunun için somut adımlar atmaya başladık. 10 bin dönüm alan çalışmamız var bölge OSB olacak. Bu yol uzun ince bir yol ama zorlanmadan birşey olmaz. Uyum dediğimiz hadise bu. GES projeniz son derece doğru. Paranın ucunu gördünüz. Laboratuvar konusunu Ankara'da görüşeceğiz. Bu önemli en kısa zamanda çözmeye çalışacağız Mehmet vekilimizle." dedi.Pandemi dönemde dünyadan pozitif çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bilgiç, lojistik gücün buna imkan verdiğini anlattı, iletişim alt yapısındaki gelişimlerin önemine değindi.Türkiye ağır şartlarla büyüyor diyen Bilgiç, siyasetin üzerinde yaşanan bir ortam olduğuna vurgu yaptı. Darbeler, muhtıralar, referandum, seçimler atlatan ülkenin tüm bu süreci son 20 yılda iyi yönettiğini söyleyen Bilgiç, son yaşanan FETÖ, darbe, MİT tırları, iç savaş belirtileri, 15 Temmuz gibi olayların ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu söyledi ve "Tüm bunlara rağmen, dimdik duran Türkiye var.Sizin gündeminizde seçim bizim gündemimizde yatırımlar, planlar var. Yüzlerce hizmet yaptık. Bir Dereboğazı yolunu yapamadığımız için boynumuz eğik geziyoruz. " diye konuştu.