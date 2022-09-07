EĞİRDİR GÖLÜ KEREVİT AVCILARINA KURUMUMUZDAN ZİYARET

Enstitü Müdürlüğümüzce yürütülen “Avcılığın Yoğun Yapıldığı Göllerdeki Kerevitlerde Kronik Mantar Hastalıklarının Araştırılması” adlı TAGEM projesi kapsamında 31.08.2022 tarihinde Enstitü personeli ve proje lideri Veteriner Hekim Tuncay VURAL ve Dr. Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU tarafından Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü, Sarıidris kasabası ve Gelendost ilçesinde bulunan kerevit toplama noktalarındaki kerevit avcılarını yerinde ziyaret etmişlerdir. Kerevit sepetlerinde az oranda da olsa ölü kerevitlerin geldiği bilgisi üzerine Veteriner Hekim Tuncay Vural, “sepetlerde çıkan ölü ve lezyonlu kerevitlerin bertarafı için kerevit alım noktalarında açılacak çukurlara gömülerek üzerine kireç dökülmesi” tavsiyesinde bulunmuş ve, “malpraktis” ve “dezenfeksiyon” konularında bilgilendirme yapılarak “lezyonlu kerevit örnekleri” izolasyon çalışmaları için laboratuvara getirilmiştir.SAREM