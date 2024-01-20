İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'ndan Şiir Şöleni

İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu, 17 Ocak Çarşamba akşamı "32 Şiir 32 Şair" projesi çerçevesinde etkileyici bir şiir dinletisi düzenledi. Bahçeşehir İlkokulu'nun ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte semazen ve halk oyunları gösterileriyle birlikte türküler ve birçok seçkin şairin eserleri dinleyicilere sunuldu. Geniş bir katılımın sağlandığı program, izleyenlere görsel bir şölen ve şiir ziyafeti sundu.Programın sonunda Okul Müdürü Mehmet Yıldız, katılımcılara teşekkür ederek şunları belirtti: "Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin hayat bulduğu, paslanmış duygularımızın canlandığı bir programda sizlerle buluşmanın onurunu yaşadık. Programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu atmosferin oluşmasında bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlere de şükranlarımı sunuyorum."