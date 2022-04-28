Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında "İşletmede Mesleki Eğitim Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından imza altına alındı.Protokol, lisans ve ön lisans öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarını desteklemeyi ve karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen protokol imza törenine ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal katılım sağladı.