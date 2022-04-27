Cami ve Kur'an kursu hizmetlerini yürüten personelin mesleki bilgi, beceri ve formasyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen Talim ve Tashih-i Hurûf kursu sona erdi.Isparta Müftülüğünce düzenlenen kursta tecvid, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûf eğitimi alan 14 cami görevlisi başarı göstererek belgelerini teslim aldılar.3 ay devam eden kursun sonunda düzenlenen katılım belgeleri teslim töreninde konuşan İl Müftüsü Bayram Şahin şunları söyledi: “Din görevliliğinde Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun, düzgün bir şekilde okumak, okunan sure ve ayetlerin manasına vukufiyet önemlidir. Bu anlamda düzenlenen kurs katılımcılara katkı sağlamıştır.”Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte program sona erdi.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ