Eğirdir’de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Gerçekleşti

19 Eylül Gaziler Günü kutlama etkinliği bugün saat 10.00’da Eğirdir Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliği’nin Kale önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başladı.Çelenklerin sunumuna müteakip Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan yaptı.19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı sonrası Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliği ziyaret edildi.Ziyarette Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan günün anısına Kaymakam Adem Çelik’e, Garnizon Komutanlığı adına Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Yetiş’e, Belediye Başkanı Veli Gök’e Derneğin Flama’sını takdim etti.Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Okul Komutanı P. Komando Albay Erdoğan Dur, ve Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler Gaziler Derneğinin anı defterine duygu ve düşüncelerini belirten mesajlarını yazdılar.19 Eylül Gaziler Günü programı Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu’nun ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimiz için yapmış olduğu duanın ardından sona erdi.