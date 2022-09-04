Ispartaspor’un yeni sezon serüveni

Ispartaspor Basın Sözcüsü Gökhan Büyükleblebi, sezon öncesi yaşanan serüveni anlatarak pembe-yeşilli takımın kurumsallaşma anlamında da adımlar attığına dikkat çekti.2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezondan umutlu.Ispartaspor Basın Sözcüsü Gökhan Büyükleblebi, göreve geldikten sonraki süreçleri anlattı. Büyükleblebi, ayrıca destek verenleri de unutmadı.İşte o açıklama:“22.07.2022 tarihinde Süleyman Kabalak Başkanlığında yeni yönetimimiz göreve başladı. Kent büyüklerinin desteğiyle güçlü bir yönetim kurulu oluşturuldu. Göreve geldiğimizde ligin başlamasına 38 gün gibi kısa bir süre vardı.Başlangıç sancılı bir süreçti. Zamanın kısa oluşu, geçen yılın iskelet kadrosunda bulunan futbolcuların neredeyse tümü farklı takımlarla anlaşmış ve geçen yıldan oynayan oyuncu sayımız 2-3 idi. Önümüzdeki süreçte ani kararlar almamız gerekiyordu.İlk olarak Türk futbolunun usta isimlerinden eski futbolcumuz Yusuf Şimşek hocamız ve ekibiyle antlaşma sağladık. Hocamızın ve transfer komitemizin çalışması sonucu 10 günlük bir süreçte transferimizi tamamladık. İlk etap kampımıza 1 Ağustos’ta başladık. 16-17 kişiyle çalışmamıza başladık. İlk etap kampında Karamanspor’la özel bir maç oynadık. Bu karşılaşmayı kısa bir sürede hazırlanmamıza rağmen 1-0 kazandık. İlk etap kampı devam ederken futbolcu seçmeleri de yaptık. Gençlerimizi kazanma yoluna gidiyoruz. Altyapı için de kurumsallaşma anlamında çalışmalarımız olacak.2. etap kampımız Afyonkarahisar’da 16 Ağustos’ta başladı. Kamp süresince Kuşadasıspor’la özel bir maç yaptık. Gençlerimizi kazanma yoluna gidiyoruz. Altyapı için de kurumsallaşma anlamında çalışmalarımız olacak.2. etap kampımız Afyonkarahisar’da 16 Ağustos’ta başladı. Kamp süresince Kuşadasıspor’la özel bir maç yaptık. Bu karşılaşma golsüz sona erdi. 3. özel maçımızda Darıca Gençlerbirliğispor’la oynadığımız hazırlık maçını yaş ortalaması 25.6.Takımımızın kamp programı bu şekilde devam ederken Ispartaspor’umuzun kurumsallaşmasıyla alakalı çalışmalar yaptık.20’ye yakın yeni transferler yapıldı. Transferlerimizin 7’si Süper Lig tecrübesine sahip isimlerdir. Bunların ön ödemeleri yapıldı. Bu süreçte 22 kişilik yönetimimiz kendi arasında 7 milyon topladık. Ardından geçtiğimiz yıldan kalan 18 futbolcunun alacakları ödendi. Ayrıca personelimizin 5 aylık gecikmiş maaşları ve yeni transferlerimizin ön ödemeleri gerçekleştirildi.Bu arada bir sıkıntı yaşadık. Geçmiş dönem alacağı kalan eski futbolcumuz Gökdeniz Varol’un alacaklarıyla alakalı Futbol Federasyonu’na yapmış olduğu müracaat sonrası transfer yasağı getirildi. Bununla alakalı yönetimimiz transferin önünü açmak için bu futbolcunun alacaklarını ödeyerek transfer yasağını kaldırttı.Tabii bu süreçte şehrimizin takımı olan Ispartaspor’a desteklerini hiç esirgemeyen başta Sayın Valimiz Aydın Baruş’a, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e, Milletvekillerimize, ISBAŞ’A, IYAŞ A.Ş.’ye İl Özel İdaresine, IDGEP (Isparta Değişim ve Gelişim Platformu) üyelerine, bayrak ve kombine kampanyamıza katılarak destek veren tüm işadamlarımıza, yerel firmalarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Emniyet Müdürlüğümüze hem Ispartaspor taraftarlarımız adına hem de yönetimimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şey Isparta ve Ispartaspor için.Ayrıca geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Başkanımız, abimiz Galip Küçükyaman’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geçmişte Ispartaspor’un en büyük destekçisiydi. Bu yılda desteğini vermişti. Isparta için büyük bir kayıp. Ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun.”