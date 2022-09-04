ANTALYA'DA DEMİREL'E VEFA

Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesinde yapılan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı düzenlenen törenle açıldı.Törene ev sahipliğini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı. Programa Antalya protokolünün yanısıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya CHP Milletvekili Hasan Subaşı, Turizm eski Bakanı İbrahim Gürdal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iyi Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün, Isparta İl yönetimi ve çok sayıda millet ittifakı partili ve vatandaşlar katıldı.Açılış konuşmalarının ardından parkta yapılan Demirel Heykeli büyük bir coşku ile açıldı, hediye takdimleri yapıldı.Parkta yürüyüş alanları, spor aletleri ve oyun alanları bulunuyor.