Isparta’nın Eğirdir İlçesinde gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı 3. Sünnet Şöleninde 45 çocuk sünnet ettirildi.Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi’nin bu yıl 3. Cüsünü organize ettiği 30 Ağustos Sünnet Şöleni dün gerçekleşti. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ünde katılımı ile sünnet olan çocuklar ve aileleri ile ilk olarak Eğirdir Liman’da fotoğraf çekimi ardından teknelerle gezi gerçekleşti. Daha sonra Eğirdir Kale meydanında Mevlid-i Şerif ve Yemek verildi.Akşam kına gecesi ve eğlence ile devam eden programda Ahmet Cesur, ve Alperen Cesur ile sünnet olan çocuklar, aileleri ve Eğirdir’liler doyasıya eğlendi.Sünnet olan 45 çocuğa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök hediyelerini takdim etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yaptığı konuşma da; ‘Kıymetli misafirlerimiz, sevgili çocuklarımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde kaymakamlığımız, belediyemiz, tüm kurumlarımız programın içinde yer alıyor. Artık Eğirdir’de geleneksel hale de gelsin istiyoruz. Çocuklarımızın toplu sünnet programlarını gerçekleştirdik inşallah. Biz evlatlarımızın mürvetlerini görmek için atalarımız bir gayret içindedir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Yine böyle mutlu günlerde buluşmak üzere.’ dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; ‘Evet değerli belediye başkanım çok kıymetli Eğirdirliler, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şanlı tarihimiz biliyorsunuz 30 Ağustos’un yüzüncü yılını hep beraber kutlayacağız. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları içerisinde artık geleneksel hale gelmiş belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Eğirdir ilçemizde bir sünnet şöleni programımız da var. Ben öncelikle aileleri tebrik ediyorum, Allah damatlıklarını da göstersin diyorum. Ve belediyemizi de bu anlamda hayıra destek oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Belediye Başkanımız nezdinde tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.’ İfadelerini kullandı.