

“Kadın savaşçıdır, güçlüdür”

“Eşimle gurur duyuyorum”

Isparta’da 10 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Fadime Metin, Isparta Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında meslektaşı olan eşi Fatih Metin ile yolculara hizmet veriyor.3 çocuk annesi 43 yaşındaki Fadime Metin, gazetecilere, 10 yıldır şoför olduğunu, son 7 aydır da eşiyle beraber belediye otobüsünde çalıştığını söyledi.Otobüse olan merakının köylerine gelen prenses model otobüsle başladığını belirten Fadime Metin, eşinin de şoför oluşuyla beraber şoförlük duygularının pekiştiğini belirtti.Kadınlara çağrıda bulunan Fadime Metin, mesleklerin kadını erkeği olmadığı belirterek “ Hemcinslerimden olumlu tepki alıyorum. Kadının yapamayacağı iş yoktur, her kadın istediği işi yapabilir. Halk otobüslerinde tek kadın şoförüm, beni yalnız bırakmasınlar gelsinler beraber çalışalım bana yoldaş olsunlar. Kadın her sektörde çalışabilir, asker ve polis kadınlarımız var. Kadın savaşçıdır, güçlüdür. Bir erkekten farkımız olmadığına inanıyorum” dedi.Otobüse binen müşterilerin kendisini tebrik ettiklerini belirten şoför Fadime Metin “ Yolcular otobüse bindiğinde bazen şaşırıyorlar, bazen tebrik ediyorlar, bazen çok seviniyorlar” şeklinde konuştu.Eşiyle beraber çalışmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Fatih Metin(48) “ Eşimle evlendikten sonra otobüslere merakı olduğunu keşfettim. Ben ne zaman otobüsü kullanmaya başlasam eşimde benimle beraber gelip bende otobüs sürmek istiyorum bana da öğret diyordu. Öğrenmek için çok çaba sarf etti, sonunda öğrendi. Şoförlüğü öğrendikten sonra ehliyeti ve belgelerini aldı, şimdi beraber çalışıyoruz. Eşim benim en büyük destekçim oldu.