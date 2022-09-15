DAHA FAZLA VE DAHA KOLAY İHRACAT İÇİN ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ÖNEMLİ ADIM:

ISPARTALI İHRACATÇILARIMIZ EVRAK İŞLERİNİ ARTIK DAHA KOLAY VE HIZLI BİR ŞEKİLDE HALLEDEBİLECEK

BAŞKANIMIZ OFİSİMİZİ 4 YILLIĞINA ÜCRETSİZ OLARAK TAHSİS ETTİ, KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ispartalı ihracatçılara büyük kolaylık sağlayacak BAİB Isparta İletişim Ofisi Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası'nda törenle açıldı. Ispartalı ihracatçıların işlerini kolaylaştıracak bir hizmet, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Isparta'ya kazandırıldı. Açılışa Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, BAİB İletişim Ofisi'nin Ispartalı ihracatçılara büyük kolaylıklar sağlayacağını söyledi. Açıklamasının devamında Başkan Tutar, Isparta'ya bu yıl içerisinde kazandırılan Türk Eximbank Isparta İrtibat Ofisi'nin de faaliyetlerini anlattı. ''Isparta'mızın ihracatçılarına büyük kolaylık sağlayacak BAİB Isparta İletişim Ofisi'ni açtık. Bu hizmetin sağlanması için hizmet binamızda BAİB'e ofisimizi 4 yıllığına tahsis ettik. Türk Eximbank gibi BAİB'in de Isparta'da bir ofis açması üyelerimiz adına önemli bir gelişme oldu. Üyelerimiz tüm evrak işleri için Antalya'ya gidiyordu. Eximbank'ta olduğu gibi artık bütün evrak işleri bu ofis üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Ben açılışa katılan tüm BAİB üyelerine teşekkür ediyorum. Birlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Isparta'nın ihracatta Batı Akdeniz Bölgesi için oldukça önemli olduğunu belirterek, açılışı yapılan BAİB İletişim Ofisi'nin Isparta'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ''Isparta ihracatta önemli bir ilimiz. Birlik içerisinde çalışmanın olumlu sonuçlarını bugün açmış olduğumuz iletişim ofisimizle görüyoruz. Isparta bizim için oldukça değerli, Başkanımız bu ofisi bize 4 yıl ücretsiz olarak tahsis etti, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar'a ve yönetim kuruluna ihracatın ve ihracatçının yanında oldukları için teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.