ITSO ÜYELERİNE VİZE KOLAYLIĞI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde üyelerinin vize işlemleriz için Antalya ve İzmir gibi şehirlere gitmelerine gerek olmaksızın bu işlemlerin ITSO bünyesinde yapılacağını açıkladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni döneme ilişkin hedeflerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor.

ITSO’ya üye 6778 kişiden 4475’inin aktif olduğunu ve bu üyelerin de 3370’inin 1 Ekim’de yapılacak olan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları en büyük hizmetlerinden birisinin de ITSO üyesi şirketlerin vize alımlarında yaşadıklarını sıkıntıların giderilmesine ilişkin olduğunu ifade etti.

Tutar, “Odamıza üye şirketlerin yurt dışına çıkışlarda vize almaları gerekiyor. Bu konu da vize alımları için en yakın Antalya ve İzmir’e gitmeleri gerekiyor. Ama biz bunu yeni dönemde Allah’ın izniyle çözeceğiz. Üyelerimize yardımcı olmak adına İDATA yetkili firmasıyla işbirliği yaparak bu firma yetkilileri haftada bir gün Odamıza gelerek üyelerimizin vize başvurularını burada kabul edecekler. Böylece vize konusunda gerekli işlemler Odamız bünyesinde yapılmış olacak. Böylece üyelerimiz vize işlemleri için artık bundan böyle Antalya veya İzmir’e gitmekten kurtulmuş olacaklar. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.



İHRACAT ODAKLI GIDA

URGESİ PLANLIYORUZ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin özellikle yaş meyve ve sebzede dış pazarlara açılması ve ihracat kaynaklı gelirlerini artırabilmesi amacıyla UR-GE projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Gıda Urgesi projesi ile Isparta’dan yaş meyve sebze ihracatını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tutar, Gıda UR-GE projesi sayesinde birçok firmanın ihracat, kurumsallaşma ve verimlilik alanında büyük kazanımlar elde ettiğini kaydederek, “UR-GE kapsamında gerçekleştireceğimiz yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat potansiyeline güç katacağız” dedi.

Tutar, “Sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununun çözümü için mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ciddi katkılar sunduk, Çünkü biz mesleki eğitimin sadece sektörlerimiz için değil gelecek hayali kuran gençlerimiz ve ülkemizin geleceği adına önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz. O yüzden mesleki eğitim iştir, aştır geleceğe güvenle bakmaktır diyoruz” dedi.



KEÇİBORLU OSB’NİN PROJE

ÇALIŞMALARINI EN KISA

SÜREDE SONUÇLANDIRACAĞIZ

Tutar, yeni dönemde yapmayı planladıkları en önemli çalışmalardan birinin de Keçiborlu Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin proje çalışmalarını biran evvel tamamlayıp çalışmalara başlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Tutar, “Keçiborlu ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesinin biran evvel devreye alınması noktasında gerekli girişimlere hız vereceğiz. Seçim sonrası yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi de bu olacak. Bakanlık nezdinde proje çalışmalarını hızlandırıp neticeye ulaşmak istiyoruz ve kısa sürede bu alanda çalışmalara başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.