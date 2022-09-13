isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA HABER: ITSO ÜYELERİNE VİZE KOLAYLIĞI

ISPARTA HABER: ITSO ÜYELERİNE VİZE KOLAYLIĞI
TÜRKİYE
21 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ITSO ÜYELERİNE VİZE KOLAYLIĞI
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde üyelerinin vize işlemleriz için Antalya ve İzmir gibi şehirlere gitmelerine gerek olmaksızın bu işlemlerin ITSO bünyesinde yapılacağını açıkladı.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni döneme ilişkin hedeflerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor.
ITSO’ya üye 6778 kişiden 4475’inin aktif olduğunu ve bu üyelerin de 3370’inin 1 Ekim’de yapılacak olan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları en büyük hizmetlerinden birisinin de ITSO üyesi şirketlerin vize alımlarında yaşadıklarını sıkıntıların giderilmesine ilişkin olduğunu ifade etti.
Tutar, “Odamıza üye şirketlerin yurt dışına çıkışlarda vize almaları gerekiyor. Bu konu da vize alımları için en yakın Antalya ve İzmir’e gitmeleri gerekiyor. Ama biz bunu yeni dönemde Allah’ın izniyle çözeceğiz.  Üyelerimize yardımcı olmak adına İDATA yetkili firmasıyla işbirliği yaparak bu firma yetkilileri haftada bir gün Odamıza gelerek üyelerimizin vize başvurularını burada kabul edecekler. Böylece vize konusunda gerekli işlemler Odamız bünyesinde yapılmış olacak. Böylece üyelerimiz vize işlemleri için artık bundan böyle Antalya veya İzmir’e gitmekten kurtulmuş olacaklar. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

İHRACAT ODAKLI GIDA
URGESİ PLANLIYORUZ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin özellikle yaş meyve ve sebzede dış pazarlara açılması ve ihracat kaynaklı gelirlerini artırabilmesi amacıyla UR-GE projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Tutar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Gıda Urgesi projesi ile Isparta’dan yaş meyve sebze ihracatını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Tutar, Gıda UR-GE projesi sayesinde birçok firmanın ihracat, kurumsallaşma ve verimlilik alanında büyük kazanımlar elde ettiğini kaydederek, “UR-GE kapsamında gerçekleştireceğimiz yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile yaş meyve ve sebze sektörünün ihracat potansiyeline güç katacağız” dedi.
Tutar, “Sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununun çözümü için mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ciddi katkılar sunduk, Çünkü biz mesleki eğitimin sadece sektörlerimiz için değil gelecek hayali kuran gençlerimiz ve ülkemizin geleceği adına önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz. O yüzden mesleki eğitim iştir, aştır geleceğe güvenle bakmaktır diyoruz” dedi.

KEÇİBORLU OSB’NİN PROJE
ÇALIŞMALARINI EN KISA
SÜREDE SONUÇLANDIRACAĞIZ
Tutar, yeni dönemde yapmayı planladıkları en önemli çalışmalardan birinin de Keçiborlu Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin proje çalışmalarını biran evvel tamamlayıp çalışmalara başlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Tutar, “Keçiborlu ilçemizdeki Organize Sanayi Bölgesinin biran evvel devreye alınması noktasında gerekli girişimlere hız vereceğiz. Seçim sonrası yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi de bu olacak. Bakanlık nezdinde proje çalışmalarını hızlandırıp neticeye ulaşmak istiyoruz ve kısa sürede bu alanda çalışmalara başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA ÇEVİK GIDA ŞARKÜTERİ'DE BOL ÇEŞİT UYGUN FİYAT
TÜM MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!
TÜKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
Isparta'da emniyetten 9 ayrı operasyon: kaçak mallar ele geçirildi
ISPARTA İL EMNİYET'TEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta’da 82 bin 729 öğrenci ve 6 bin 233 öğretmen ders başı yaptı
Isparta'da kavga: 3 kişi yaralandı
Isparta'da fosforlu reflektörlü yelek çeşitleri Via Market'te
Haber: Emeklilik işlemlerinde yeni uygulama! 15 Kasım'da başlıyor
Isparta'da ilk ve tek balık dürüm nefis mangal lezzetiyle Kaya Balık'ta
ISPARTA'DA 110 SERVİS ARACI GÖREV YAPACAK
ISPARTA: Özel yurt ücretlerindeki zamlara düzenleme: Sınır getirildi
TÜKİYE HABER AJANSI: GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI
Isparta'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
IYAŞPARK GELENEKSEL İNDİRİM FESTİVALİ BAŞLADI!!!
BAKAN'DAN EYT'LİLERİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMA
Isparta Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
ISPARTA EMNİYETİNDEN AĞUSTOS AYI ASAYİŞ RAPORU
AKARYAKIT FİYATLARINDA DALGALANMA!
GÜNDEM OTO MÜZİK EKİBİ BURDUR'DAN ISPARTA'YA KUPA İLE DÖNDÜ
ISPARTA VE BURDUR İÇİ METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI
Isparta'da Narkotik köpeği Milon eğitime katıldı
ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI: YAKALANDILAR!
ISPARTA'DAKİ ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT! ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da narkotik operasyon: 34 şüpheli şahıs yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatısparta kasap, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

​29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi düzenlenecek​29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi düzenlenecek09 Eylül 2022
TÜKİYE HABER AJANSI: GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARITÜKİYE HABER AJANSI: GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI09 Eylül 2022
IYAŞPARK GELENEKSEL İNDİRİM FESTİVALİ BAŞLADI!!!IYAŞPARK GELENEKSEL İNDİRİM FESTİVALİ BAŞLADI!!!09 Eylül 2022
Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları başladı 12 Eylül 2022
Isparta'daki ​Ahilik Haftası KutlamalarıIsparta'daki ​Ahilik Haftası Kutlamaları12 Eylül 2022
BAKAN'DAN EYT'LİLERİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMABAKAN'DAN EYT'LİLERİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMA08 Eylül 2022
​ATSO’dan Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi​ATSO’dan Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi09 Eylül 2022
ITSO'DA BÜYÜK BULUŞMAITSO'DA BÜYÜK BULUŞMA07 Eylül 2022
ISPARTA: Özel yurt ücretlerindeki zamlara düzenleme: Sınır getirildiISPARTA: Özel yurt ücretlerindeki zamlara düzenleme: Sınır getirildi09 Eylül 2022
Isparta'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri Toplantısı YapıldıIsparta'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı09 Eylül 2022
BAKAN ISPARTA'YA GELİYOR İŞTE PROGRAMIBAKAN ISPARTA'YA GELİYOR İŞTE PROGRAMI07 Eylül 2022
TÜM MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!TÜM MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!12 Eylül 2022
Isparta'da Prostat Kanseri Taraması YapılacakIsparta'da Prostat Kanseri Taraması Yapılacak09 Eylül 2022
GÜNDEM OTO MÜZİK EKİBİ BURDUR'DAN ISPARTA'YA KUPA İLE DÖNDÜGÜNDEM OTO MÜZİK EKİBİ BURDUR'DAN ISPARTA'YA KUPA İLE DÖNDÜ07 Eylül 2022
TÜKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARITÜKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI12 Eylül 2022
QUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri olduQUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri oldu09 Eylül 2022
Isparta'da Yılın Ahisi Ramazan Usta kaftan giydiIsparta'da Yılın Ahisi Ramazan Usta kaftan giydi12 Eylül 2022
Isparta'da Başkan Tural’dan Ahilik Haftası etkinliklerine davetIsparta'da Başkan Tural’dan Ahilik Haftası etkinliklerine davet08 Eylül 2022
ISPARTA EMNİYETİNDEN AĞUSTOS AYI ASAYİŞ RAPORUISPARTA EMNİYETİNDEN AĞUSTOS AYI ASAYİŞ RAPORU07 Eylül 2022
ISPARTA'DA 110 SERVİS ARACI GÖREV YAPACAKISPARTA'DA 110 SERVİS ARACI GÖREV YAPACAK09 Eylül 2022