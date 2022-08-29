GÖNÜL GÖZÜYLE PİKNİKTE BULUŞTULAR

Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi iki yıl aradan sonra piknikte üyelerini ve derneğe gönül verenleri bir araya getirdi.Gölcük tabiat parkı, devlet su işleri tesislerinde büyük bir katılımla gerçekleştirilen pikniğe ilgi yoğundu.Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Ali Özbey, "Organizasyonu gerçekleştirmemizde emeği olan başta Isparta milletvekilimiz Sayın #Recep Özer, sayın belediye başkanı #Şükrü Başdeğirmen, Sayın belediye başkan yardımcısı fahrettin gözgün, ￼ sayın DSİ 18. Bölge müdürü, #Rahmi Şahin, #Mustafa Altıniş, #savaş gürdal, Mustafa Çankaya, Sidre mahallesi muhtarı Sayın #hacer inci Özbey,￼Ve katılımından dolayı,￼Türkiye görme engeller derneği Kahramanmaraş Şube başkanı Sayın #Mustafa Çakmak, İle birlikte, emeği bulunan bütün küçük büyük herkese sonsuz teşekkürlerimizi ifade ediyoruz" dedi.