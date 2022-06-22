Isparta Belediyesi, Gökçay’daki Huzurevi binası önünden Kirazlıdere yol girişi arasındaki kısmı bölünmüş yol haline getiriyor. Yol boyunca kaldırımlar da begonit taşlarla kaplanarak, ışıklandırılacak.Isparta Belediyesi, Etnografya Halı ve Kilim Müzesi ile Huzurevi bölgesinde kalan alanda asfalt çalışmalarını tamamlamıştı. Bu bölgede yıpranan parke taşları kaldırılarak, ilk asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yolda ikinci etap olarak baskılı asfalt yapılacak. Yol boyunca ise kaldırımlar yeniden düzenlenirken, yeni kaldırım alanları oluşturuldu. Kaldırımlarda kilit taşı döşeme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. 1400 metre uzunluğundaki yolda çift şeritte toplam 2800 metrelik bisiklet yolu da oluşturuluyor.Bu çalışmaların devamı olarak Gökçay Mesirelik alanı girişinde bulunan Huzurevi alanına gelindiğinde tek şeride düşen yol için çalışma başlatıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrulusunda Huzurevi binası önünden Kirazlıdere yol girişine kadar uzanan kısım bölünmüş yol olarak yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda yoldaki yıpranmış kilit parke taşları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı ve altyapı çalışmalarına geçiliyor. Ayrıca bölgedeki otoparkta da düzenleme yapılacak. Yol boyunca kaldırımlar ise begonit taşlarla kaplanacak ve ışıklandırma sistemleriyle farklı bir görünüme kavuşacak.