EĞİRDİR’İN ESKİ FOTOĞRAFLARINI BİZE ULAŞTIRIN HATIRALARI CANLANDIRALIM, ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM.

Eğirdir’imize ait evlerinizde, işyerlerinizde ve tozlu dosyalar arasında kalan, unutulan, gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarınızı arşiv haline getiriyoruz.

Eğirdir manzaraları, merkez ve köyler dahil, pınar pazarı, doğa ve önemli tarihi fotoğraflarınızı oluşturacağımız arşiv sayesinde gelecek nesillere sizlerin isimleri ile kaydedeceğiz. Tarihe ışık tutmak ve geçmişte yaşanmış ama şimdi unutulmuş anları yeniden hafızalarda canlandırmak amacıyla ilçemiz Dündarbey Medresesi başta olmak üzere bir çok platformda ve önemli yerlerde kalıcı olarak çerçeveleterek sergisini oluşturacağız.

Sizlerde albümlerinizi biraz vakit harcayarak karıştırır ve bu fotoğraflarınızı bize ulaştırırsanız tarihe ışık tutma ve arşiv oluşturma gayretimize destek vermiş olacaksınız.

Müracaat : Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

