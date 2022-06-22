Isparta Belediyesi yoğun yağışlar dolayıyla Toptancılar Sitesi bölgesindeki biriken suların tahliyesi amacıyla var olan 400’lük yağmur suyu hattına ilave olarak 500’lük yeni hat çalışması gerçekleştirdi.Çalışmaların son etabı Isparta Anadolu Lisesi ile Toptancılar Sitesi arasında kalan bölümde yapıldı. Yağmur suyu hat bağlantısı bugün Toptancılar Sitesi kavşağındaki hat bağlantıları ile tamamlandı. Çalışmalarda 1400 metrelik yağmur suyu hattının döşenmesi yapılan bağlantıyla tamamlanırken, ayrıca çalışmaları daha önce biten 500 metrelik kanalizasyon hattının da aktarma çalışması yapıldı.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında öncelikle yağışlarda bölgedeki yağmur suyu birikintilerinin önüne geçilmiş ve yeni hatla birlikte toplanan yağmur suları en yakın dereye deşarj edilmiş olacak. Ayrıca aynı bölgedeki yapılaşmadan dolayı yetersiz kalabilecek olan kanalizasyon hattı da yapılan ilave çalışmalarla rahatlatılmış oldu.