Yeni freze makinesi işbaşı yaptıIsparta Belediyesi, Emre Mahallesi 3819 ve 3832 sokakta yağmur suyu hattını yenilerken, altyapının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışması başlattı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle belediyeye kazandırılan yeni freze makinesi de ilk kez Emre Mahallesi’ndeki çalışmalarda kullanıldı.Isparta Belediyesi bir yandan asfalt sezonu kapsamında çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahalle, sokak ve caddelerde asfaltlama gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Emre Mahallesi 3819 ve 3832 sokaklarda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hattı yenilemesi yapıldı. Yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamlamasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü’nce asfaltlama çalışması başlatıldı.Mehmet Tönge Mahallesi’nde asfalt kazıma işlemi sırasında meydana gelen kazada freze makinesi kullanılamaz hale gelmişti. Kaza sonrasındaki süreçte asfalt çalışmaları kiralanan freze makinesi ile gerçekleştirilmişti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle çalışmaların aksamaması için belediyeye yeni bir freze makinesi kazandırıldı. Şehre gelen freze makinesi Emre Mahallesi 3819 ve 3832 sokaktaki asfaltlama çalışmalarında işbaşı yaptı. Yağmur suyu hattının yenilendiği 2 sokakta freze makinesi ile bozulan asfalt kazınırken, çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlama yapılacak.Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, 3819 ve 3832 sokaklardaki yağmur suyu hatlarında sorun olduğunu ve durumu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iletmeleriyle birlikte çalışmaların başladığını söyledi. Suvay, “Sayın başkanımız bir an önce buraların yapılması için talimat verdi. Belediyemizin asfalt kazıma makinesi Mehmet Tönge Mahallesi’nde çalışırken, meydana gelen kazada kullanılamaz hale gelmişti. Belediye Başkanımız hemen yeni bir iş makinesini belediyemize kazandırdı. Bu makine ilk olarak şuanda Emre Mahallesi’nde çalışıyor. Yeni iş makinesinin hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız hiç aksatmadan mahallemize güzel hizmetler veriyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.