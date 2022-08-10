Vali Aydın Baruş kurum incelemeleri kapsamında Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde incelemelerde bulundu.İncelemelerine Gençlik Merkezi’nden başlayan Vali Baruş merkezde yürütülen faaliyetlerle ilgili İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve eğitmenlerden bilgi alarak merkezde eğitimlerine devam eden öğrencilerle sohbet etti.Ardından sırasıyla; Kamp Eğitim Merkezi, Atatürk Stadyumu, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu, Işıkkent Spor Salonu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş tesislerde yaz okullarına devam eden sporcularla görüştü.Son olarak Gülcihan, Bediüzzaman Said Nursi ve Mihri Hatun öğrenci yurtlarına geçen Vali Baruş yurtlarda incelmelerde bulundu.