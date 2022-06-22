Eğitim binası yükseliyorIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği aracılığıyla ISUBÜ’ye kazandırılacak olan eğitim binasının inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında binanın zemin kat beton dökümü tamamlandı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Desteleme Derneği tarafından Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 5000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 7 bin metrekare alanda eğitim binası yapılması için harekete geçilmişti. İnşaatın temeli 2021 yılının Aralık ayında geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirilmişti.Şehir-üniversite buluşmasına iyi bir örnek olarak yapımına başlanan eğitim binasının inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında bodrum katın tamamlanmasıyla birlikte zemin katın beton dökümü de tamamlandı. Eğitim binasının 2023-2024 Eğitim Öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.Hayırseverlerin destekleriyle yapılan eğitim binası 1000 metrekare alan üzerine kurulu, 5000 metrekare kapalı alan, 6 katlı, 20 derslik, 5 laboratuvar, 3 atölye, 30 akademik-idari personel odası olarak inşa ediliyor.