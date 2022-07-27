BASIN BÜLTENİ

Uzman Eller Projeleri Tamamlanıyor

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri 2022-2024 yıllarında tüm illerde uygulanmaya başlanmıştır.Proje kapsamında nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar için, ilimizde 2022 yılı çağrı döneminde 35 başvuru alınmış olup, başvuru sahiplerinden 24 kişi ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.24 projeden 15 proje büyükbaş hayvancılık, 6 proje küçükbaş hayvancılık, 3 proje de bitkisel üretim (1 kapama meyve bahçesi, 1 iç ve dış mekân süs bitkileri, 1 mantar yetiştiriciliği) projesidir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje sahipleri arasında hibe sözleşmeleri 31 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren 60 günlük proje uygulama süreci başlamıştır.İmza sürecinden itibaren hayvan alımını tamamlayan 6 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi ile 2 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi olmak üzere 8 hayvancılık projesi ödeme aşamasına gelmiştir. Toplam 24 projeye 2,4 milyon TL karşılıksız hibe verilecektir.Henüz tamamlanmamış olan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nin" ise uygulama süreçleri devam etmektedir.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreten, yetiştiren, ekonomiye katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunan üreticilere her zaman destek olmaya devam edecektir.