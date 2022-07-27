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Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı

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Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı
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Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Toplantısı Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında Yapıldı
Her Yıl Temmuz ayı içerisinde yapılan İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği toplantısı bugün Prof.Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi toplantı salonunda Kaymakam Adem Çelik'in başkanlığında Daire ve Okul Müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Toplantıya Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal ve okul müdürleri katıldı.
Eğirdir HEM Müdürü Ali Şanal bir konuşma yaparak toplantını amacını işbirliği ve planlamanın önemini anlattı. 2021 /2022 eğitim öğretim yılında açılan kurs ve faaliyetler hakkında bir sunum yaptı.
2021 – 2022 Öğretim yılında 217 kurs açılmış olup, kurslara, 3156 kadın ve 2394 erkek olmak üzere toplamda 5550 kursiyer kayıt yaptırmıştır.
YAZ KURSLARI
2021 – 2022 Öğretim yılında yaz döneminde okullarda yaz etkinlikleri kapsamında futbol, voleybol, basketbol, yüzme, taekwondo, bağlama, piyano, gitar, keman, resim, ingilizce ve Temel Dini bilgiler olmak üzere 17 kurs açılmış toplamda 428 Öğrenciye eğitim verilmektedir.
Eğirdir Halk Eğitim Merkezinin 2021-2022 yılı Öğretim yılı kurs istatistik verileri de sondaki tabloda gösterilmiştir.

Eğirdir Kaymakamlığı
 
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