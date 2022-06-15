GÜNKAF’22 (Güney Kariyer Fuarı)’ında görev alan Üniversitemiz öğrencilerine teşekkür belgeleri verildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kariyer elçileri, belgelerini ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in elinden aldı.Rektör Diler, “Emeğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edip, çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hem sizin geleceğiniz hem de Üniversitemizin tanıtımı açısından verdiğiniz emeklerinize kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Kariye Merkezi Müdürlüğümüzün personeline de ayrıca teşekkür ederim” dedi.ISUBÜ