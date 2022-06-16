Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Kuzey Sumatra Üniversiteleri arasında akademik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla Endonezya’nın Kuzey Sumatra Bölgesinde bulunan 23 üniversiteden 60 kişilik heyet Üniversitemizi ziyaret etti.Bu kapsamda Kuzey Sumatra Bölgesi Yüksek Öğretim Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. İbnu Hajar ve Kuzey Sumatra Bölgesi Özel Üniversiteler Birliği Başkanı Doç Dr. H. Muhammad Isa Indrawan başkanlığındaki heyet, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Ulusal ve Uluslararası ilişkiler Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde bulundular.Üniversite hakkında bilgiler aktaran Rektör Diler, “Bu ziyaretlerle ikili iş birliklerimiz daha da gelişecek ve güçlenecek. Üniversitemizi tercihi noktasında Endonezyalı öğrencilerin çoğalmasını bekliyoruz. Hepiniz Üniversitemize ve ilimize hoşgeldiniz” dedi. Endonezya’dan gelen Üniversite temsilcileri ile Rektör Diler, protokolleri imzaladılar.Endonezya’dan gelen 23 üniversite temsilcisi Rektör Diler’e plaket ve yöresel hediyeler takdim etti.Misafirlere, ISUBÜ Uluslararası İlişikler Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler, YÖS ve Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ümit Yalçın, Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr Musa Yavuz ev sahipliği yaptı.