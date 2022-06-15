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Eğirdir'de Jandarma Teşkilatımızın 183. Yıldönümü

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Eğirdir'de Jandarma Teşkilatımızın 183. Yıldönümü
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Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkan Vekilimiz Fatih Demiralay Jandarma Teşkilatımızın 183. Yıldönümü Vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Ettiler.
Kaymakam Adem Çelik, beraberinde Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan V. Fatih Demiralay ve İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün ile birlikte Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulundu.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen ve görev başındaki Jandarma personellerini ziyaret eden Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Özverili çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma personellerimize teşekkür eden Kaymakam Çelik, onlarla sohbet edip onların hâl ve hatırlarını sordu; onlara görevlerinde üstün başarı dileyerek sohbetini tamamladı.
Kaymakam Adem Çelik “Huzur ve asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışan başta Eğirdir İlçe Jandarma Kadrosu olmak üzere tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyorum.” diyerek Jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle pasta kesimi gerçekleşti.

Eğirdir Belediyesi
 
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