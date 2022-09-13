Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında Elma Hasadında Yaşanabilecek Sorunlar Ve Çözümleriyle İlgili Toplantı Yapıldı

13.9.2022 tarihinde Kaymakamlık Makamında Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında elma hasadı süresince yaşanabilecek sorunlar ve çözümleri ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen ve İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir katıldı.

Kaymakam Adem Çelik ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen’e söz vererek ilçemiz de ki elma sezonun son durumu hakkında bilgi istedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen; yaklaşık 61.000 dekarlık elma bahçesinden 350-400 bin ton bir rekolte beklediklerini, erkenci çeşitlerde (Gala, Skarlet vd.) ve turfanda elmada hasadın başladığını, eylül ayı sonuna doğru hasadın hızlanacağını, kasım ayı sonlarına doğruda geçci çeşitlerle (Pink Lady gibi) hasadın sonlanacağını belirtti.

Daha sonra söz alan Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan; hasat boyunca elma üreticilerimiz başta olmak üzere, bu sektörde uğraşan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları dile getirdi ve çözüm yolları hakkında önerilerde bulundu. Yine söz alan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Fatih Türkmen ve İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir her yıl olduğu gibi bu yılda gerekli tedbirlerin alındığını, sezon boyunca vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını söylediler. Belediye Başkanı Veli Gök bu konuda Belediyenin üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyleyerek, karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulundu.

Kaymakam Adem Çelik; toplantıya katılan kurum amirlerinin elma hasadı süresince üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri ile ilgili azami hassasiyetin göstermelerii talimatını verdi. Son olarak elmacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bereketli ve sorunsuz bir sezon geçirmelerini dileyerek toplantıyı sonlandırdı.



Eğirdir Kaymakamlığı