Başdeğirmen: TRT’nin hepimizin hayatında önemli bir yeri varTRT Antalya Radyosunun 60’ıncı kuruluş yıldönümü Isparta, Antalya ve Burdur’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların Isparta ayağı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ilk olarak radyo programıyla gerçekleştirildi.TRT Antalya Radyosu Sunucusu Tayfun Yönlü moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve TRT İzmir Sanatçısı Sabahattin Gülümser ile birlikte yerel sanatçılar katıldı. Yerel sanatçılar sazlarıyla birlikte yöresel türküleri seslendirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TRT Antalya Radyosu Sunucusu Tayfun Yönlü’nün sorularını yanıtladı, şehrin tarihi, turizm, sosyal ve ekonomik yönlerine ilişkin dinleyicilere bilgiler verdi.TRT’nin, hayatında ayrı bir önemi bulunduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çocukluğumuzdan beri yakından takip ettiğimiz TRT Radyo ile gurur duyuyoruz. Daha nice yıllara diliyorum. Evimizde, işyerimizde, aracımızda sürekli zamanımızı TRT Radyo ile geçiriyoruz. Sizlerden almış olduğumuz güzel bilgiler, dinlediğimiz türküler, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirici programlarınız bizleri mutlu ediyor. Günümüzde Isparta’mızı neyle anlatabiliriz diye düşündüğümüz zaman en çok ulaşılan mecralardan birinin de TRT Antalya Radyosu olduğunu biliyorum. Sizlerde burada birçok yayınlarınızla şehrimizin güzelliklerini, özelliklerini anlattınız. Gülümüz, lavantamız, tarihimiz, kültürümüzü, çalışmaları sizlerle duyuruyoruz. TRT Radyomuzun Isparta’mıza verdiği katkı yadsınamaz. Çok emek veriyorsunuz. Batı Akdeniz Bölgesinde, Isparta, Antalya, Burdur’a yönelik özel yayınlar yapıyorsunuz. Bunlar bizim çok önemli. Daha nice 60 yıllarda memleketimize, ülkemize güzel hizmetleriniz olacaktır” dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer de şehrin tanıtımına katkı sunan TRT Antalya Radyosuna teşekkür etti. Göçer, “İlimizin sesini duyurma adına en kolay ulaştığımız bir paydaş olarak gördüğümüz TRT Antalya Radyosundan çok faydalanıyoruz. Bu imkanları verdiği için TRT’ye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ise muhtarların kentte birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirterek, “Birlikteliğin sağlanmasında Belediye Başkanımızın çok büyük destekleri oldu, başkanımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle de TRT Antalya Radyosunun kuruluş yıldönümünü kutluyor daha nice yıllar diliyorum” görüşlerinde bulundu.TRT Antalya Radyosunun 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında akşam saat 21.00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Türk Halk Müziği Sanatçılarının katılacağı konser düzenlenecek.