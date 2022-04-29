Tüm yurtta olduğu gibi Eğirdir’de de, 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı.Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis tarafından yoğun tedbirler alındı. Tedbirlere ilaveten trafikte yaşanacak yoğunluk bağlamında "emniyet kemeri kullanımının önemini" vurgulamak için çalışma başlatıldı.Kaymakam Adem Çelik, 29 Nisan Cuma günü saat 18:00’da tüm il ve ilçelerde olduğu gibi ilçemizde de yapılan trafik denetimlerine katılarak durdurulan araç sürücülerine ikazlarda bulunarak “Amacımız ceza yazmak değil, bilgilendirme ve bilinçlendirmek yapmak” dedi.Tüm ülkede olduğu gibi Eğirdir ilçemizde de ekiplerin etkin, sürekli ve yoğun denetim yapacağını belirten Kaymakam Çelik, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek ““Sürücülerimizin trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum” dedi.Sürücülere 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile trafikte farkındalığı arttırarak bayramda kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.Eğirdir Kaymakamlığı