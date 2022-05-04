“EN BÜYÜK SERVETİM, KÜLTÜREL MİRASIM”

“EN BÜYÜK SERVETİM, KÜLTÜREL MİRASIM” Projesi Başarıyla Tamamlandı.

“En Büyük Servetim kültürel Mirasım” E-Twinning Projesi kapsamında , Güllü Duman Yegen ve Kıymet Kesgin yürütücülüğünde Mustafa Çetinkaya 2. Sınıf ve 6. Sınıf öğrencileri Eğirdir’in somut kültürel miras ögelerinden Eğirdir Kalesi, Eğirdir Evi ve Dündarbey medresesini gezerek keşfettiler. Öğrencilerin geziyi profesyonel bir rehber eşliğinde yapmaları için, Eğirdir Belediyesi projeye rehber desteği sağladı. Eğirdir Belediyesi Kültür Turizm birim personeli, Sosyolog Mustafa ÇETİNKAYA öğrencileri Medresede karşılayarak, gezi boyunca rehber olarak sürece katkı sağladı. Öğrencilerin sorularını tek tek cevaplayarak mekanları tanıttı. Geziyi tamamlayan öğrenciler , Eğirdir Belediyesi Halı Dokuma tezgahlarını tanıyarak dokuma faaliyetinde bulunarak kültürel miraslarını hem tanıdılar hem de yaparak yaşayarak öğrendiler.E-Twinning Projesi kapsamında “En Büyük Servetim kültürel Mirasım “ projesi başarıyla tamamlandı., Mustafa Çetinkaya ilk- Orta Okulu E-Twinning kapsamında kurucusu Sınıf Öğretmeni Güllü DUMAN YEGEN tarafında yürütülen proje , kurucu ortağı Suruç ilçesinden Suruç ilkokulu Sınıf Öğretmeni Şehriban DEMİR ve diğer katılımcı ortakları ise Şanlıurfa, Kars, Kocaeli, Afyon, Isparta olmak üzere ülkemizin toplam 10 okulundan yaklaşık 100 öğrenci ile başarıyla tamamlandı. Öğrencilerde kültürel farkındalık oluşturan bu proje aynı zamanda katılımcı okullar arasında da kültürel bir bağ oluşmasına katkı sağladı. Bu proje ile öğrencilerimiz Anadolu’nun somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerini tanıyarak , çeşitli etkinliklerle disiplinler arası boyutta uygulamalı bir çalışma fırsatı bularak bir kültür elçisi misyonu üstlenmişlerdir. Aynı zamanda Eğirdir’i başka illere tanıtarak kültür elçisi görevlerini yerine getirdiler.Proje sürecine katkı sağlayarak başarıyla tamamlanmasında, yanımızda olan Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Türk Anneler Derneği, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme ve Fidancılık Müdürlüğü, Isparta Gülbirlik Kooperatifi, Elfinin Gül Bahçesine , Eğirdir Yurtiçi Kargoya , sürece uzman desteği sağlayan Sosyolog Mustafa Çetinkaya’ya ve teknik destek sağlayan Ezgi Hekim’ e sonsuz teşekkülerimizi sunarız.