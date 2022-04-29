Su Kuyusu Projesine Destek Devam Ediyor

Isparta Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Mürsel Gürsel ve mahalle sakinleri, Isparta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi tarafından "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürülen "Su Kuyusu" projesine destek oldu.

Kuraklık yaşanan bölgelerdeki insanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan projeye bir destek de Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinlerinden geldi.

Gürsel’e bağış makbuzunu takdim eden İl Müftüsü Bayram Şahin, “Ramazan ayının rahmet ve bereketinin Afrika’daki kardeşlerimize de ulaşmasına vesile olduklarını” ifade ederek yaptıkları yardımdan dolayı Muhtarı Gürsel’e ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ



