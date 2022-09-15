Aziz Şehitlerimiz Kabirleri Başında Anıldı

15 Eylül 2015 tarihinde şehadet mertebesine ulaşan Polis Memuru Sezgin Uludağ ve Eylül ayında şehit düşen aziz şehitlerimiz Garnizon Şehitliği’ndeki kabirleri başında dualarla anıldı.Anma törenine aziz şehitlerimizin yakınları başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Garnizon Komutan Vekili Albay Ogün Demir, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kahraman gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulmasıyla başlayan anma töreni tüm şehitlerimize dua edilmesiyle devam etti. Ardından Vali Baruş, evlatlarının kabirlerinde bekleyen ailelerin yanına giderek ailelere taziye dileklerini yineledi, şehitlerimizin kabri başında dua etti.Program helva dağıtılmasıyla son buldu.