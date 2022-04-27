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EĞİRDİR'DE BİNLER KALE MEYDANINDA İFTARDA BULUŞTU

ISPARTA HABER: EĞİRDİR BELEDİYESİ 2. TOPLU İFTAR PROGRAMI

EĞİRDİR'DE BİNLER KALE MEYDANINDA İFTARDA BULUŞTU
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BİNLER KALE MEYDANINDA İFTARDA BULUŞTU.
EĞİRDİR BELEDİYESİ 2. TOPLU İFTAR
PROGRAMI MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ.
Eğirdir Belediyesi'nin ikincisini gerçekleştirdiği toplu iftar programı dün gerçekleşti. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Isparta AK Parti Milletvekili Recep Özel, AK Parti 24. Dönem Denizli Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurcan Dalbudak, AK Parti İl Başkanı Av. Osman Zabun, il Müftüsü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Daire Müdürleri, İlçe daire müdürleri ve protokolü,  İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, siyasiler, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in dualarıyla başlayan iftar yemeği programında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; 'Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanlarım, değerli misafirlerimiz hepimizin malumu, yaklaşık 2 yıldır covid sürecinde vatandaşlarımızla ayrı kalmıştık. Bu Ramazan ayının ilahi gününde, bu atmosferinde  tüm vatandaşlarımızla iftar sofrasında beraber olalım, duygu ve düşüncelerimizi vatandaşlarımızla paylaşalım düşüncesiyle tertip etmiş olduğumuz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben hep birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Allah oruçlarınızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Önümüzdeki kadir gecesini ve ramazan bayramını candan kutluyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.'dedi.
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel yaptığı konuşmada; 'Çok değerli Eğirdir'li hemşehrilerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. 3 yıl önce burada sayın belediye başkanımız bir iftar programı yapmıştı. 2 sene aradan sonra rabbim yine yapmayı nasip etti. Bir dönem geçirdi Türkiye ve Dünya bunu inşallah hamdolsun Türkiye selametle atlattı. Ülkede yaşadığımız bazı problemler, sıkıntılar var, dertler var. Bilin ki insanın olduğu yerde, dert olur, problem olur, ama çözümü yine bizde olur diyorum. Mevcut devletimde olur diyorum. İftarı düzenlediği için ben çok değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, kadir gecenizi ve bayramınız kutluyorum.'  ifadelerini kullandı.
AK Parti 24. dönem Denizli Milletvekili ve  MKYK üyesi Nurcan Dalbudak yaptığı konuşmada 'Çok değerli Eğirdir halkı ben önceki dönem Denizli Milletvekiliyim, MKYK üyesiyim, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın selam, sevgi ve muhabbetlerini getirdik. İnşallah kabul buyurun. Rabbim inşallah yaptığımız tüm ibadetleri kabul buyursun. Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir gün, çok şükür. Veli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir birlikteliği sağladığı için, bütün Eğirdir'li ve Isparta'lı kardeşlerimizi hep  beraber bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim tekrarını göstersin, şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, Allah'a emanet olun' ifadelerini kullandı.
İftar programı öncesi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Veli GÖK'ün talimatları ile başta İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve Belediye Personelleri hep birlikte Eğirdir halkına iftar yemeği dağıtımı yaptılar. 2 yıl önceki programın aşçısı Ahmet Çetin Çorba, Kavurma, Plav, Helva ve Ayran'dan oluşan iftar yemeğini yine en lezzetli şekilde hazırladı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı programda  8 ayrı kazandan ve farklı noktalardan yemek dağıtımı gerçekleşirken. Yaklaşık 500 personel, 750 tabure, 5500 sandalye, 12 bin küçük mini ekmek, 12 bin su kullanıldı. Isparta'lı sanatçı Erhan Sarıkaplan ve İlahi ekibi ise birbirinden güzel ilahileri seslendirdiler.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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