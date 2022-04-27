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Isparta haber Enerjinin Yıldızları Projesi tüm Türkiye'ye yayılıyor

Isparta haber Enerjinin Yıldızları Projesi tüm Türkiye'ye yayılıyor
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Enerjinin Yıldızları Projesi
tüm Türkiye’ye yayılıyor

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ın, 2018 yılında başlattığı Enerjinin Yıldızları Projesi, ‘örnek model’ oldu. Genç istihdama katkı sağlayan, sektöre yetişmiş eleman kazandıran projenin aldığı başarılı sonuçlar üzerine,  İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’taki 3 okulda açılan ‘Yüksek Gerilim Dalı’nın adı ‘Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı’ olarak değiştirilirken Türkiye genelindeki tüm meslek liselerinin müfredatında kendine yer buldu.
 
Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketlerinden Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (ÇEDAŞ), Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde 2018 yılında hayata geçirdiği “Enerjinin Yıldızları Projesi”, Türkiye geneline yayılıyor.
Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmenin yanı sıra genç istihdama katkı sunan projeden elde edilen başarılı sonuçlar üzerine MEB, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’taki 3 okulda kurulan ‘Yüksek Gerilim Dalı’nın adının ‘Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı’ olarak değiştirilerek, Türkiye genelindeki meslek liselerinde oluşturulmasına karar verdi. Bu sırada yine BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanlarının sunduğu katkı ile hazırlanan yeni müfredat çerçevesinde söz konusu mesleki eğitimin de 9’uncu sınıftan itibaren başlaması yönünde çalışma başlatıldı.  Amaç, sektörün ihtiyacı olan ‘yıldızlara’, üç bölgedeki okulların yanı sıra Türkiye genelinde eğitim fırsatı sunmak.
 
YAPARAK-YAŞAYARAK ÖĞRENME MODELİ
Enerjinin Yıldızları Projesi’nin ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenme modeline dayandığını ifade eden CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk,  “Proje çerçevesinde şirketlerimiz, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta belirlenen 3 okulda Yüksek Gerilim Dalı oluşturulmasına destek verirken, öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunabilmek için AB standartlarında birer Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurdu. Bu arada Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen öğrencilere burs ve staj imkanı da sağlandı. Şimdi ise 3 ilde başlamış olduğumuz projemizin Türkiye’nin tamamına yayılması söz konusu. Artık Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi, kendi bölgelerinde bulunan meslek liselerinin, ‘Elektrik Tesisatçılığı ve Dağıtımı Dalı’na dahil olarak gençlerimizin yetişmesine katkıda bulunabilecek. Gençlerimize iş imkanı, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandıran Enerjinin Yıldızları Projemizin, örnek alınması ve Türkiye genelinde uygulanacak olması bize büyük bir gurur ve heyecan veriyor” değerlendirmesinde bulundu.
 
 
SEKTÖRE YENİ YILDIZLAR KAZANDIRDI
Fidan Öztürk, sektöre yeni yıldızlar kazandıran Enerjinin Yıldızları Projesi’ni Türkiye genelinde örnek model haline getiren süreci şöyle özetledi:
  • 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrasında BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AEDAŞ Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ÇEDAŞ ise Sivas’ta Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sektörün ihtiyacı olan elemanları yetiştirecek ‘Yüksek Gerilim Dalı’nın oluşturulmasına katkı sağladı. Ardından her şirketimiz kendi bölgesindeki okulda bir yüksek gerilim laboratuvarı kurdu.
  • Okullar her yıl 100 ila 120 öğrencinin laboratuvarlarda mesleki formasyonunun gerektirdiği eğitimi görmesine imkan sağlayacak seviyede dizayn edildi. Her yıl ortalama 30 öğrenciye ayda 500 TL burs desteği sağlandı.
  • Şirketlerimiz 12’inci sınıfı bitirip mezun olan öğrencilere istihdamda da öncelik verdi.  2018 yılından bu yana mezun olan 115 öğrenciden, 26’sı BEDAŞ, 6’sı AEDAŞ, 10’u ise ÇEDAŞ’da iş başı yaptı.
  • Yüksek Gerilim Dalı’nda bulunan öğrencilerin daha önce eğitimini almadıkları “Elektrik Piyasası” dersinin MEB onayı dahilinde müfredata girmesi sağlandı.
  • MEB ile iş birliği halinde 4 mesleki ders içeriğinin günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesini gerçekleştirildi. 
  • 16 çalışanımızla müfredatın oluşmasına katkıda bulunurken 90 çalışanımızla da öğrencilerimize alanına uygun dersler verdi. Halen de bu çalışmalar devam etmekte.
  •  3 dağıtım şirketimizden proje birim sorumluları ile her hafta 3 saat AutoCAD eğitimi verildi.
  • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11 ve 12. sınıflarda halen 136 öğrenci eğitim alıyor. Söz konusu 136 öğrencinin, 45’i İstanbul, 57’si Antalya ve 34’ü Sivas’taki okullarımızda bulunmaktadır. 
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