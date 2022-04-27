Başdeğirmen çiftinden vefa örneğiIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin aileleri, kahraman gaziler ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, yürüme zorluğu yaşayan şehit annesine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.İftar programına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve eşi de katıldı. Başdeğirmen çifti, iftar öncesinde misafirleri kapıda karşıladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından iftar programına geçildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, davetlerine icabet gösteren şehit aileleri, gaziler ve ailelerine teşekkür ederek, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde bu iftarda olmaktan son derece mutlu olduk. Rabbim Kur’an-ı Kerim’in bizlere gönderildiği Kadir Gecesi’ni mübarek eylesin. Ramazan Bayramımız da şimdiden mübarek olsun. Rabbim bizleri ayırmasın, sağlıklı, mutlu günlerde birlikte olmayı bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.İftar programı sonrasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yürüme zorluğu yaşayan şehidimiz Mehmet Cihat Candere’nin annesine akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Başdeğirmen, “Güle güle kullananın. Rabbim sağlıklı günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.Şehidin Ağabeyi Ali Candere, annesinin yürüme zorluğu çektiğini ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunduklarını söyledi. Candere, “Sayın başkanımızdan Allah razı olsun ilgilendiler ve anneme akülü tekerlekli sandalye hediye ettiler. İftardan sonra hemen sandalye geldi. Çok teşekkür ediyorum” dedi.