GEZSEN ISPARTA

Isparta’nın ünlü İslamköy ekmeğinin sırrı, nesilden nesile devredilerek ömrü bir asra yaklaştırılan ekşi mayasında saklı!Hamurunun makine kullanılmadan yoğrulması ve taş fırınlarda 2 saate yakın pişirilmesi de cabası!