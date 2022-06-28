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Isparta’nın ünlü İslamköy ekmeğinin sırrı nedir?
Isparta’nın ünlü İslamköy ekmeğinin sırrı nedir?
TÜRKİYE
Tarih:
28.06.2022 18:21
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GEZSEN ISPARTA
Isparta’nın ünlü İslamköy ekmeğinin sırrı, nesilden nesile devredilerek ömrü bir asra yaklaştırılan ekşi mayasında saklı!
Hamurunun makine kullanılmadan yoğrulması ve taş fırınlarda 2 saate yakın pişirilmesi de cabası!
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