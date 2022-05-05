DÜNYACA ÜNLÜ DAĞCI NASUH MAHRUKİ EĞİRDİR'E GELDİ

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Eserleri

1995 – Bir Dağcının Güncesi

1995 – Everest’te İlk Türk

1996 – Bir Hayalin Peşinde

1999 – Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

2002 – Yeryüzü Güncesi

2007 – Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

2010 – Kendi Everest’inize Tırmanın

Eğirdir bayram süresince misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bayramın birinci günü ilçemize gelen grupların içerisinde dünyaca ünlü dağcı Nasuh Mahruki ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'da vardı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök yenilenen limanda misafirlerle yakından ilgilenirken elektrikli tekne turu ve Eğirdir Elması ikram etmeyi de ihmal etmiyor.Dünyaca Ünlü Dağcı Nasuh Mahruki yaptığı açıklamada; 'Bayram vesilesi ile göller bölgesine geldik. Çocuklarımıza Türkiye'nin doğasını, kültürünü, coğrafyasını göstermek, tanıtmak ve sevdirmek için buraya geldik. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'le tanışma fırsatı bulduk. Eğirdir'i gezerken başkan Veli Başkan yanımıza geldi, bizimle ilgilenmesi çok hoş oldu. Ben Eğirdir'e daha öncede gelmiştim. Dağ Komando Okuluyla, Sporuyla, Doğasıyla çok zengin bir ilçe. Böyle aktivitelerle daha da gelişeceğini bekliyorum. Eğirdir'lilerin böyle bir belediye başkanları olmasından dolayı çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Türk ve Dünyadaki evereste çıkan ilk dağcıyım, ben dağcılığı çok sevdim. Gezgin olmam, dağcı olmam, doğa sporları, fotoğrafçı olmam beni çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza ülkemizi korumalarını ve sahiplenmelerini öğretiyoruz. Eğirdir'i çok seviyorum, başkanımızla ve sizlerle tanışmak ayrıca bir mutluluk verdi bize' ifadelerini kullandı.Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise; 'Bir söz vardır çok okuyan mı bilir, çok gezenmi bilir diye burada bir kez daha şahit olduk ki askında çok gezen biliyor. Çünkü kalıcı oluyor hem öğrendikleri hem görsel olarak hem de etraftaki bu insanların sıcak karşılaması ve doğru bilgilerini aktarması çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi az önce elma konusunda bir açıklama yaptınız doğrunu söylemek gerekirse biz Eğirdir'i bu kadarıyla bilmiyorduk. Öğrendik ki Eğirdir Türkiye'nin önemli elma yetiştiricisi bir bölgesi. Ayrıca aldığımız tarihi bilgilerde buranın tabi ki geçmişte hep kalıcı bir Türk yurdu olduğu ve işgale uğramayan bir bölge olması bakımında da işgale uğramaması özelliğini taşıyor. Sayın Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'le tanıştık. Ülkeye hizmet açısından gerçekten çok farklı fikirleri olan bir insan nasıl bir işler yapabiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz noktasında konuşmalarımız oldu. İnşallah yakın zamanda sizlerle tekrar birlikte olmayı da diliyoruz. Eğirdir'in bir başka özelliği de Dağ Komando Okulumuzun burada olması ve burada ülkemizin yiğitlerinin yetişmesi bu ayrıca bir gurur bizim içinde. Ben daha önce geçici olarak gelmiştim fakat bu güzel haliyle görmemiştim. Şimdi daha da bir farklı yönleriyle Eğirdir'i anlamış olduk. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutluyor, sağlıklar diliyorum. Üniversite ve hizmet sektörünün bir araya gelmesi ile çok güzel işler yapılabileceğine inanıyorum, belki de eksik taraf o. Başkan beyin yaklaşımı da o yöndeydi. İnşallah Eğirdir için farklı projelerde birlikte olacağız. benim alanım aslında enerji başkan beyin projesi Elektrikli Tekne çok hoşuma gitti. O kadar boşa giden enerji var ki, teknolojiyi iyi kullanırsak eğer, çevreyi de temiz tutma açısından çok farklı katkımız sağlanmış olur buna. Sadece temiz enerjinin kullanılmış olması değil Eğirdir Gölü'nün etrafını gezdiğimizde Eğirdir Gölü'nün temiz olduğunu da gördük. Ama aslolan kalıcı bundan sonraki nesillere bırakacağımız mirasların sağlam olması gerekiyor. Sizleri kutluyorum, daha güzel projelere birlikte imza atabiliriz.' ifadelerini kullandı.İki yüz yıldan beri İstanbul'da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud'a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 6. kuşak torunudur. Babası Cem Mahruki Türkiye'nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği başkanlığı yapmıştır.Şişli Terakki Lisesi’nin ardından 1992’de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla ilgilenmektedir.1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği’nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı’na tırmandı.Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Takım Çalışması ve Liderlik” dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.AKUT’un kurucu üyesidir. AKUT yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Kasım 2016’da yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mahruki, AKUT Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.Himalayalar’da Bhutan Krallığı’na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.