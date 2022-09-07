Belediyemizin günden güne genişleyen filosuna yeni bir araç daha eklendi. İlçe halkımıza daha kapsamlı, kaliteli ve iyi hizmet sunabilmek için araç parkını genişletiyoruz.Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenen Belediyemizin öz kaynakları ile alınan silindir halkın hizmetine sunuldu. Silindir makinesi belediyenin asfalt ve yol yapım çalışmaları, yama çalışmaları, toprak sıkıştırma işlerinde de kullanılacaktır.Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ, “Belediyemiz araç filosunu her geçen gün yenileyerek, Senirkent’e daha iyi ve kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Her ne kadar bazı kimseler Senirkent’e gelen hizmetlerden rahatsız olsalar da biz Senirkent için hizmete devam edeceğiz. İlçemize Hayırlı Olsun. dedi.Senirkent Belediyesi