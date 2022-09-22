‘AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI EĞİRDİR’DE BİSİKLETLERLE BAŞLADI.

“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla, bireysel araçlar yerine (arabasız gün) alternatif ulaşım metodunun teşvik edilmesi amacıyla Eğirdir’de tüm halka bugün ulaşımlarını bisiklet veya yaya olarak yapmaları istendi.

Eğirdir liman mevki kordon boyundan bisikletlerle başlayarak, “Sağlık ve Mutluluk” sloganı ile bugün pedallar çevrilerek Eğirdir Yeşilada turu gerçekleşti. Halkın katılımının yanında bu etkinliğe destek veren Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu’da etkinliğe katıldı.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)