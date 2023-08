​Datça’yı Keşfetmek İçin 12 Neden

Şevket Altuğ,

Ege Bölgesinin buram buram deniz kokan şehirlerinden biri olan Datça, keşfedilmeyi bekleyen şehirlerden birisidir. Hem estetik sokaklarıyla hem de keşfedilmeye değer birçok sahasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya hızla devam ediyor. Dilediğiniz yerden bir otobüs bileti ile buraya ulaşmak mümkündür. Ulaşımdan yana herhangi bir sorun teşkil etmez ve rahat bir seyahat için ideal şehirlerden biri olarak da kabul edilir. Otobüsle yolculuk yapılmak istenmediğinde araç kiralama hizmetleri de değerlendirmeye alınabilir. Ya da çok daha hızlı bir şekilde ulaşım için uçak bileti temin edilerek uçakla seyahat edilebilir.Şehrin en meşhur koylarından biri olan Gerence Koyu aynı zamanda akvaryum plajı olarak da bilinir. Sosyal medyada da sık sık gündem olan bu koy Palamutbükü’ne oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Yaklaşık olarak aralarından 1 kilometrelik bir mesafe mevcuttur. Kesinlikle zaman ayrılması tavsiye edilen Gerence Koyunca yüzerken Datça’nın en önemli koylarından biri de keşfedilmiş olmaktadır.Datça’nın en uç noktasında yer almakta olan Knidos Antik Kenti de Datça’nın keşfedilmesi gereken yerlerinden birisidir. Oldukça tarihi bir mekân olan Knidos Antik Kenti Ege ile Akdeniz’in buluştuğu bir noktada yer almaktadır. İçerisindeki tiyatro, tapınak ve sunak, güneş saati, agora ve odeon kalıntılarının izlenmesi mümkündür. Özellikle de gün batımı oldukça güzel görünen Knidos Antik Kenti romantik anlara da şahitlik eder.Datça’da gezilecek yerler listesinde yer alan özel alanlardan biri de Deveboynu deniz feneridir.alıp gittikten sonra buraya uğramadan geçilmez. Antik kent ile arasında yaklaşık 40-45 dakikalık bir yürüme mesafesi mevcuttur. Bu yürüme mesafesini aştıktan sonra tüm yorgunluğa değecek bir manzara, Datça hayranlarını bekler. Siyah elektrik boruları takip edilerek fenere çıkılır. Gün batımında buranın ziyaretçi sayısında kayda değer bir artış yaşanmaktadır.Datça’ya gidip yüzmeden dönmek olmaz diye düşünen tüm yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri de Kumluk Plajıdır. Deniz esintisini merkezi konumdan aldıran ve yüzmek için en uğrak köşelerden biri olan kumluk plajında keyifli yürüyüşlere de zaman ayırmak mümkündür. Sabahı ayrı akşamı ayrı keyif olan bu plajda Datça’nın güzelliklerini net şekilde görmek mümkündür.hizmetinden faydalanarak Datça’da eski mekânları ve taş evleri ziyaret etmek de mümkündür. Meşhur sokakları görülmeye değerdir. Şirin hediyelik eşya dükkanlarıyla, kendine özgü yemek yenecek mekânlarıyla, eski mahalle ve sokaklarıyla her zaman ilgi çekici bir konumdadır. Eski tarihi camileri, badem aromalı yiyecek ve içecekleri, meşhur el yapımı geleneksel ürünleri de gezilere eşlik etmektedir.Eski Datça’ya uğrayıp Can Yücel’in meşhur evini görmeden dönmek olmaz. Eski güzel sokakların birinde yer alan Can Yücel’in Evi, havasıyla, estetik görünümüyle ve şiirsel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir müze olmamakla beraber burası ancak müze kadar değerlidir ve havasını almak dahi gezginlere yeterli gelebilmektedir. Can Yücel’e ayrılmış olan özel masada çay içmek ve eskileri yad etmek mümkündür. Can Yücel’in yanı sıra burada yaşayan birkaç ünlü isim de şunlardır;Meşhur isimlerle tanışmak da buraya gelmek için 12 nedenden biri olabilmektedir.Uygun fiyatlı birtemin edildikten sonra Datça’ya varmak gerçek anlamda kolaydır. Datça kendisine özgü yemek ve aperatifleriyle de meşhur bir yerdir. Mutlaka burada tadılması gereken lezzetler arasında;Lezzeti ve kullanılan tüm malzemeleri şehre özel ve ait olan bu yiyecekler arasında özellikle de salyangoz yemeği ön plana çıkmaktadır. İlk kez deneyenlerin dahi damak zevkini çalan ve gönüllerinde taht kuran bu lezzetlere bir de kabak çiçeği dolması eklenir. Sabahın erken saatlerinde toplanan çiçekler kapanmadan haşlanır ve doldurulur. Hızlıca pişirilir ve tercihe göre ister sıcak ister soğuk şekilde servis edilir. Yoğurtlu ve yoğurtsuz şekilde tüketenler de mevcuttur.Datça’ya vardıktan, burada yüzdükten, gezilmesi gereken yerleri gezdikten ve tadılması gereken yemek ve tatlıları tattıktan sonra artık dönüş telaşı başlar. İster otobüsle ister araç kiralayarak ister uçak ile dönüş mümkündür. Ancak dönüş yapmadan önce buradan alınması gereken bazı meşhur productlar mevcuttur.Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler sevdikleri için buradan hediye almak istediklerinde değerlendirebilecekleri alternatifler çoktur. El emeği ürünler de meşhur kuru yiyecekler de Datça’dan çok pratik şekilde temin edilebilmektedir. Üstelik bu ürünleri belirlenen bütçenin dışına çıkmadan da temin etmek mümkün olabilmektedir.