Isparta Belediyesi deforme olan yollarda asfalt, bazı mahallelerde de kilit parke döşemesi gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çünür Mahallesinin bazı cadde ve sokaklarında kilit parke döşemesi çalışmaları yapılıyor.Bir süre önce 40 bin metrekarelik eski Çünür Mahallesinin doğu bölümünde kilit parke çalışmasını tamamlayan Isparta Belediyesi, çalışmalarını eski Çünür’ün batı bölümde devam ettiriyor. Bu kapsamda batı bölümünde de 57 bin metrekarelik kilit parke alanının 40 bin metrekaresi de tamamlandı. Çalışmaları devam eden kilit parke döşeme çalışmalarında kalan 17 bin metrekarelik alanda Kurban Bayramı öncesinde bitirilmiş olacak.Mahallelerinin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte önemli hizmetler almaya başladığını söyleyen ve bundan dolayı teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, “Başkanımıza mahallemizin ihtiyaçlarını iletmiştik. Başkanımız da mahallemize gelerek incelemelerde bulunmuştu. Başkanımız yolların yapılması noktasında gerekli talimatlarını verdi. Başkanımız mahallemize büyük emek verdi. Bu sıcaklarda mahallemizde yoğun bir çalışma var. Çalışmalardan dolayı şahsım ve mahallem adına belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.